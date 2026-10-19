O goleiro Manuel Neuer deve reforçar o Bayern de Munique no confronto diante do Arsenal, pela Champions League. O jogador ficou fora de compromissos recentes em razão de questões físicas, mas apresenta evolução favorável.

De acordo com apuração da revista Kicker, a expectativa da comissão técnica é contar com o capitão entre os titulares na competição continental. Neuer desfalcou o time devido a um leve acúmulo de líquido no pé, situação explicada pelo diretor esportivo Max Eberl após a vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão.

A resposta ao tratamento nos últimos dias foi positiva, permitindo que o departamento médico libere o atleta a tempo de defender a equipe bávara no duelo europeu.

Quem assume a meta caso Neuer seja vetado?

Caso o capitão não reúna plenas condições de atuar os 90 minutos, a responsabilidade de defender o gol recai sobre Jonas Urbig. O jovem arqueiro, que acumula convocações para a seleção alemã, esteve presente nas partidas recentes.

Ainda assim, a tendência de momento aponta para o retorno do titular absoluto à formação principal do clube de Munique para o embate contra os ingleses.