O treinador Vincent Kompany é dúvida para comandar o Bayern de Munique diante do Arsenal nesta quarta-feira, dia 21, pela Liga dos Campeões, na Allianz Arena. Segundo informações do jornal inglês The Guardian, o técnico contraiu uma virose recebeu recomendação médica de repouso absoluto.

Por que Kompany desfalcou treinos e coletiva?

Kompany não compareceu à atividade técnica de preparação nesta terça-feira, 20, e também ficou fora da entrevista coletiva pré-jogo. O assistente técnico Aaron Danks explicou o cenário do treinador e garantiu que o treinador está bem.

Vincent pegou um vírus e é muito importante que ele descanse. Ele está em casa. Vamos avaliar dia a dia, ainda não tenho certeza sobre a participação dele amanhã. Às vezes, afetava as pernas, ele estava com dores. Não passa de um vírus. Precisa de repouso. Vai levar o tempo que for necessário [para retornar]. Infelizmente, não posso dizer se será amanhã ou daqui a dois ou três dias”, explicou Danks.

O comandante já apresentava sintomas e limitações físicas na vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão. Naquela ocasião, o diretor esportivo Max Eberl falou com os repórteres no lugar do treinador para preservá-lo de esforço físico.

Como o Bayern se organiza sem Kompany?

A evolução clínica de Kompany é monitorada em base diária pelo departamento médico, sem previsão oficial para a liberação total às atividades de campo.

Caso o comandante não tenha autorização para ir ao estádio, Aaron Danks assumirá o comando à beira do gramado, mantendo comunicação direta com o treinador durante a partida.