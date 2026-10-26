O Manchester United segue mapeando o mercado para definir um possível substituto para o técnico Michael Carrick, cujo cargo encontra-se ameaçado após a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, em pleno estádio Old Trafford.

Entre os nomes avaliados pela diretoria do United para assumir o comando técnico figuram o alemão Julian Nagelsmann, ex-treinador da Alemanha.

Outros também já foram cogitados, como o inglês Eddie Howe, ex-treinador do Newcastle, o italiano Antonio Conte, que deixou o comando do Napoli, e Kieran McKenna, ex-comandante do Ipswich Town.

A pressão sobre o treinador aumentou com o segundo tropeço contundente em um intervalo de cinco dias, somando-se ao revés por 4 a 1 diante do Como, da Itália, pela Liga dos Campeões.

O clube inglês enfrenta um momento delicado na temporada de 2026, acumulando uma sequência de oito partidas sem vencer por todas as competições. Na tabela do Campeonato Inglês, os Red Devils ocupam a 16ª colocação, situando-se apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Carrick assumiu em definitivo com um contrato de dois anos assinado em maio, após um período no comando interino do elenco.

Em entrevista concedida após a partida de domingo, o treinador afirmou compreender a pressão do momento e declarou que manterá a rotina de trabalho normalmente enquanto aguarda desdobramentos. O Manchester United volta a campo no próximo sábado (31), quando enfrenta o Chelsea, fora de casa, pela Premier League.