O técnico do Manchester United, Michael Carrick, iniciou a entrevista coletiva nesta sexta-feira, 23, com um pronunciamento de cinco minutos e 27 segundos. Sem esperar perguntas dos jornalistas, o comandante cobrou humildade do elenco diante do início conturbado de temporada, com apenas duas vitórias em 11 partidas e a 13ª colocação na Premier League.

“Respeite este clube de futebol, respeite o que é preciso para estar aqui, respeite o que é preciso para vencer, o que você tem que fazer para vencer. Eu não tenho o direito de estar aqui. O sentimento de ter direitos garantidos não pode existir neste clube de futebol. Nós não temos o direito de vencer. Vencemos no passado, temos uma história incrível, mas isso não significa que você tem o direito de simplesmente vencer”, afirmou Carrick.

“Ryan Giggs, talvez um dos maiores jogadores deste clube, nunca se importava com Ryan Giggs, era sobre o Manchester United. Wayne Rooney foi o maior artilheiro deste clube. Seu principal aspecto era jogar pelo time, se sacrificar pelo time e pelo que era bom para o Manchester United”, continuou. “Para Sir Alex Ferguson, o maior treinador de todos os tempos, o maior para mim, a principal prioridade era o Manchester United.”

O momento conturbado aumentou após a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Como na Liga dos Campeões. O revés gerou questionamentos públicos sobre escolhas táticas por parte de Bruno Fernandes. Carrick evitou polêmicas individuais antes do duelo contra o Bournemouth, mas não descartou mudanças e ressaltou que qualquer decisão colocará a instituição em primeiro lugar. “Sempre farei o que for melhor para o clube. O mais importante para mim é o time e as dinâmicas do elenco”, disse.

Publicidade Continua após a publicidade

Questionado se acredita que os jogadores compartilham da sua determinação de dar a volta por cima, Carrick respondeu: “Se não compartilharem, este não é o lugar para vocês. Precisamos voltar a fazer o que fazemos de melhor. Eu vou segurar esse guarda-chuva para eu me molhar e para que todos os outros fiquem secos. Essa é a posição em que estou e é uma posição privilegiada.”