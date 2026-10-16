O técnico italiano Antonio Conte manifestou aos dirigentes do Manchester United que está pronto para assumir o comando da equipe caso Michael Carrick seja demitido. A informação foi repercutida pela imprensa britânica a partir de movimentações preliminares nos bastidores de Old Trafford.

O trabalho do atual treinador entrou sob escrutínio após oscilações de rendimento na temporada. Diante dessa instabilidade esportiva, o mercado internacional acompanha possíveis alternativas caso a diretoria opte pela troca no comando técnico.

Pressão no comando e interesse de Antonio Conte

A direção do clube avalia a permanência da comissão técnica em meio à necessidade de recuperação na tabela e exigência por títulos. Conte surge como um dos nomes disponíveis e atentos à situação interna do clube inglês.

O treinador italiano acumula histórico relevante em grandes ligas e já demonstrou afinidade com desafios que exigem reestruturação competitiva e gestão sob intensa cobrança de torcida e imprensa.

Perfil buscado para reerguer gigantes do futebol

Ao abordar os rumos de sua carreira, Conte detalhou a filosofia que direciona suas escolhas profissionais e a preferência por clubes de grande porte em busca de retomada.

“Existem muitos clubes que de certa forma perderam o foco de sua história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para tirar a poeira dessa história e fazê-la brilhar mais uma vez. Clubes onde há pressão, onde, em última análise, você sabe muito bem que não está indo lá apenas para participar, mas para competir”, afirmou Antonio Conte em entrevista.

Até o momento, a diretoria do clube inglês não oficializou mudanças, mantendo a rotina de treinamentos sob supervisão da atual comissão técnica.