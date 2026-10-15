O ex-treinador do Manchester United, Louis van Gaal, relembrou os bastidores de sua demissão ao término da temporada 2015/16 e destacou a influência direta das irregularidades financeiras cometidas pelo Manchester City.

Em entrevista por e-mail ao veículo inglês The Athletic, o técnico holandês avaliou que a perda da vaga continental para o rival selou sua saída de Old Trafford

O Manchester City foi considerado culpado por uma comissão independente da Premier League de 114 violações de regras financeiras, com o objetivo de “inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir os custos”. O City alega ser inocente e entrou com um recurso junto à liga.

Naquela edição do Campeonato Inglês, o time de Van Gaal terminou na quinta colocação com 66 pontos, empatado com o City, mas fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões pelo critério de saldo de gols. A decepção ocorreu dias antes de o treinador conquistar o título da Copa da Inglaterra com o United.

O que disse Van Gaal sobre a demissão?

“Para mim, esse foi provavelmente o fator decisivo para a minha demissão pelo Manchester United na época, com todas as consequências e sofrimento que isso acarretou”, afirmou Van Gaal, ao The Athletic.

Ele afirmou que sua passagem por Manchester poderia ter tido um final mais feliz se as condições tivessem sido justas. “Não posso voltar no tempo agora. Nem mesmo a Federação Inglesa de Futebol pode fazer isso”, acrescentou.