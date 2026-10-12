Presente no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, o meio-campista Paul Pogba comentou a crise do Manchester City, clube rival do Manchester United, que Pogba defendeu por vários naos Os Citizens foram acusados de supostas infrações financeiras ao regulamento da Premier League.

O que Pogba declarou sobre o caso do rival?

Questionado sobre as investigações esportivas contra a equipe de Manchester e a possibilidade de impacto no histórico da competição, o francês brincou: “Honestamente, não tenho nada a dizer. Só espero que isso não tenha nenhum impacto na Premier League e que possamos recuperar dois títulos.”

O Manchester United foi vice-campeão da liga inglesa nas edições de 2017/18 e 2020/21, ambas conquistadas pelos rivais. Qualquer eventual cassação ou redistribuição de títulos depende do desfecho formal dos processos disciplinares conduzidos pela comissão independente da liga.