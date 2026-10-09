Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 9, no centro de treinamento do Arsenal, o técnico Mikel Arteta adotou uma postura cautelosa ao ser questionado sobre as investigações e acusações envolvendo o Manchester City.

O comandante espanhol evitou tecer juízos de valor sobre o veredito recente que considerou o City culpado de 114 acusações de violações de regras financeiras da Premier League e ressaltou que o episódio ainda depende do desfecho legal previsto pelas autoridades esportivas.

Uma comissão independente apontou irregularidades em balanços financeiros do clube de Manchester entre 2009 e 2018, decisão contra a qual a diretoria do City apresentou recurso formal. Conforme registros publicados pelo portal football.london e pelo site oficial do Arsenal, Arteta fez questão de manter o alinhamento institucional com a diretoria londrina.

“Eu entendo totalmente a pergunta, mas obviamente acho que é fundamental respeitarmos o processo e os prazos. É um processo que segue em andamento e ainda não está resolvido porque foi objeto de recurso. Minha posição, e a posição do clube, é não fazer mais comentários até que tudo esteja plenamente concluído”, declarou Arteta aos jornalistas.

Histórico no rival e foco na Premier League

Antes de assumir o comando dos Gunners em 2019, Arteta trabalhou por mais de três temporadas como assistente de Pep Guardiola no Estádio Etihad, período que coincide com parte das apurações. Apesar da curiosidade da imprensa britânica sobre os bastidores daquela época, o comandante do Arsenal transferiu o foco para a preparação do seu time, que recebe o Leeds pelo Campeonato Inglês, neste sábado.