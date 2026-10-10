O Tottenham conseguiu um empate dramático na sexta rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Na tarde deste sábado, 10, em Old Trafford, a equipe londrina buscou a igualdade por 1 a 1 contra o Manchester United, mesmo jogando com um homem a menos na reta final da partida. Bryan Mbeumo abriu o placar para os donos da casa, mas Dominic Solanke garantiu o ponto para os visitantes nos acréscimos.

Posse de bola e defesas na primeira etapa

O confronto colocou frente a frente equipes em situações distintas. O Manchester United, comandado por Michael Carrick, entrou em campo buscando se aproximar do pelotão de frente, enquanto o Tottenham, de Roberto De Zerbi, tentava a primeira vitória para sair da última colocação.

A primeira etapa terminou sem gols, com os visitantes registrando 55% de posse de bola no geral da partida. O goleiro S. Lammens, do United, terminou o jogo com duas defesas, enquanto A. Kinský, do Tottenham, registrou três intervenções.

Gols, expulsão e decisão no fim

O placar foi movimentado apenas no segundo tempo. Aos 73 minutos, Bryan Mbeumo marcou para o Manchester United, aproveitando assistência de Matheus Cunha.

A situação do Tottenham ficou mais difícil aos 78 minutos, quando Rodrigo Bentancur recebeu cartão vermelho direto. No entanto, aos 92 minutos, Dominic Solanke recebeu passe de Sandro Tonali e marcou o gol de empate. O jogo foi marcado por 29 faltas totais e sete cartões amarelos, sendo quatro para o United e três para o Tottenham.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Manchester United chega a oito pontos e ocupa a 11ª colocação, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Já o Tottenham segue na 20ª posição, agora com dois pontos, amargando uma sequência sem vitórias no mesmo período.

O United volta a campo na terça-feira, 13 contra o Atlético de Madrid, pela Uefa Champions League. O Tottenham joga na segunda-feira seguinte, 19, diante do Coventry City, pelo Campeonato Inglês.