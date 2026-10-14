A Federação Inglesa de Futebol (FA) aplicou uma multa de 25 mil libras (cerca de R$ 166,2 mil) e uma advertência formal ao técnico Álvaro Arbeloa, do Fulham. A decisão foi tomada após declarações do treinador sobre a atuação da equipe de arbitragem no empate em 1 a 1 diante do Manchester United, no dia 20 de setembro.

Uma comissão independente analisou a acusação formal apresentada pela entidade inglesa e considerou que o comandante espanhol “agiu de forma inadequada”. De acordo com o relatório, Arbeloa adotou uma conduta imprópria ao insinuar parcialidade e colocar em dúvida a integridade das decisões tomadas pelos árbitros durante o confronto.

“Alegou-se que o treinador do Fulham agiu de forma inadequada ao fazer comentários em uma entrevista pós-jogo que insinuavam parcialidade e/ou questionavam a integridade de um árbitro da partida”, escreveu a FA em comunicado.

O que disse Álvaro Arbeloa sobre a arbitragem

O episódio teve início nas entrevistas concedidas logo após o apito final, quando o comandante expressou insatisfação com a condução das faltas. Em sua fala, o treinador apontou sobre um suposto favorecimento ao adversário.

“Sim, acho que todas as faltas foram a favor deles . E vocês puderam ver isso, antes do gol, houve uma falta no (Harry) Maguire. Ele pesa 100 quilos, então, sim. Todas as decisões foram a favor deles, e eu já sabia disso, eu sabia desde o jogo contra o Manchester City que eles não iam deixar o Manchester United perder. Acho que merecíamos um pouco mais”, declarou Arbeloa após o duelo contra os Red Devils.