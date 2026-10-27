O treinador Michael Carrick continuará no cargo e comandará o Manchester United na partida contra o Chelsea, marcada para este sábado, 31, pela Premier League. De acordo com a Sky Sports, o técnico comandou a sessão de treinamentos no centro de Carrington e recebeu respaldo da diretoria para tentar reverter a fase negativa da equipe.

Pressão e jejum de vitórias na tabela

A permanência de Carrick ocorre em meio a um momento delicado. O clube vem de uma derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em pleno Old Trafford, em duelo válido pela Premier League.

Com o resultado negativo em casa, o time acumulou uma sequência de oito partidas sem vencer em todas as competições. Na classificação do campeonato nacional, a equipe ocupa a 16ª posição, com apenas sete pontos em oito rodadas disputadas.

Sequência de confrontos decisivos

O compromisso em Londres abre um período desafiador para a comissão técnica. A diretoria segue acompanhando o desempenho em campo antes de definir os próximos passos da temporada, com compromissos importantes pela liga e em torneios continentais no radar.