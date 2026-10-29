O ex-capitão e ídolo do Manchester United, Gary Neville, defendeu que a diretoria avalie a saída imediata de Michael Carrick do comando técnico. Para o comentarista, encerrar a passagem da comissão técnica pode resguardar o profissional de um desgaste ainda mais profundo.

“Acho que ficar com ele é resultado da falta de planejamento, da falta de opções provavelmente disponíveis, da falta de tomada de decisão entre as duas pessoas que provavelmente estão disponíveis. É aí que você realmente começa a ter dificuldades”, iniciou Neville no podcast Stick to Football.

“Às vezes, um treinador precisa ser demitido para o seu próprio bem. Eu precisava ser demitido no Valencia. Fiquei feliz por terem me livrado daquele sofrimento”, complementou.

Momento de crise e sequência sem vitórias

A pressão sobre o treinador aumentou após a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em pleno Old Trafford. O resultado manteve o clube na 16ª colocação da Premier League, com apenas um ponto de vantagem em relação à zona de rebaixamento.

Ao todo, a equipe acumula oito partidas consecutivas sem vencer na temporada. O ambiente de instabilidade já vinha sendo ampliado após a goleada sofrida por 4 a 1 contra o Como na Champions League.

“Acho que o que aconteceu nas 24 horas depois do jogo contra o Bournemouth foi que eles literalmente debateram o assunto várias e várias vezes. Não sei ao certo, mas eles debateram tanto o assunto que acabaram se complicando e pensaram: ‘vamos ficar com ele mesmo'”, comentou Neville.

Duelo decisivo em Stamford Bridge

Apesar da sequência negativa e dos questionamentos, a diretoria manteve Carrick para o clássico deste sábado, 31, contra o Chelsea, em Stamford Bridge. A bola rola a partir das 9h30 (de Brasília).