Após a derrota do Manchester United por 3 a 0 diante do Bournemouth pela Premier League, o ex-jogador e ídolo do clube Gary Neville criticou a conduta dos atletas da equipe durante participação no canal Sky Sports. O ex-lateral apontou que parte do grupo não demonstra o nível de comprometimento exigido pela instituição.

Neville aponta falta de foco na rotina dos atletas

Durante a análise da partida, Neville relatou que diversos jogadores do elenco não sustentam hábitos profissionais adequados fora de campo no dia a dia. Para o ex-atleta, faltam cuidados básicos com a preparação e a dedicação integral ao clube inglês.

“Há jogadores que não dormem na hora certa, não se alimentam corretamente e não pensam no Manchester United a cada minuto do dia”, afirmou Neville à Sky Sports ao detalhar o comportamento do vestiário.

Ex-lateral defende trabalho do técnico Michael Carrick

Em contraste com as cobranças feitas aos futebolistas, o comentarista saiu em defesa do treinador Michael Carrick. Neville avaliou que a comissão técnica tem atuado em um ambiente de forte pressão decorrente da sequência negativa de resultados na temporada.

“Michael Carrick é um homem brilhante. Tem integridade, credibilidade, decência, profissionalismo, qualidade no futebol, consistência e confiabilidade. Tudo aquilo que esse grupo de jogadores no vestiário não tem. Ele vai sofrer por isso, porque não conseguiu apresentar resultados. Foi demais para ele nos últimos meses. Não conseguiu fazer a equipe jogar, e os jogadores se voltaram contra ele”, afirmou.