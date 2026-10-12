O Real Madrid encaminhou a extensão do contrato do goleiro Thibaut Courtois. O arqueiro belga, de 34 anos, que já possuía vínculo firmado com a equipe espanhola até 2027, deve ampliar o compromisso por mais uma temporada, estendendo sua permanência até junho de 2028.

Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, as tratativas entre o clube merengue e o atleta já atingiram um estágio avançado. O jogador quer permanecer em Madri, o que acelerou o entendimento entre as partes para a formalização do novo vínculo.

A diretoria do clube considera o atleta uma peça indispensável e o avalia como o principal nome da posição no futebol internacional. Ao término do novo acordo projetado para 2028, o goleiro terá 36 anos. Por essa razão, a cúpula do clube renova o contrato do jogador por períodos curtos, além de já observar outros nomes para realizar uma transição de longo prazo.