O Flamengo garantiu o título do Brasileirão de 2026 ao empatar com o Palmeiras no Nubank Parque, em São Paulo, no último domingo, 22. Com isso, reacendeu-se o debate acerca do número de conquistas rubro-negras na competição. Para PLACAR, são dez: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026.

A polêmica se dá em razão da Copa União de 1987. O Campeonato Brasileiro daquele ano é um dos episódios mais controversos e debatidos da história do futebol nacional, com Flamengo e Sport reivindicando a vitória.

A resposta está em uma complexa mistura de crise institucional, racha político e uma disputa jurídica que chegou à mais alta corte do país. Este artigo explica o contexto do torneio, a decisão oficial da CBF e da Justiça e a posição editorial de PLACAR.

O contexto: a crise na CBF e a criação da Copa União

Em 1987, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) declarou não ter condições financeiras para organizar o Campeonato Brasileiro nos moldes tradicionais. Diante do impasse, os treze principais clubes do país na época se uniram para criar uma liga independente, o Clube dos 13. Esta organização foi a responsável por idealizar e executar um novo torneio, batizado de Copa União.

PLACAR foi uma grande entusiasta e participou ativamente da organização da primeira liga independente da CBF que, lamentavelmente, seria implodida. Não fosse a intromissão de alguns cartolas, a Copa União poderia ter sido para o Brasil o que a Premier League foi para o Reino Unido a partir de 1992 – ou seja, cinco anos depois.

O diretor de redação da época, Juca Kfouri, celebrou em sua carta a leitor no Guia da Copa União de 1987 a “retumbante vitória dos clubes”, e ressaltou que a decisão de mandar Guarani, vice-campeão brasileiro em 1986, e o América para o Módulo Amarelo (equivalente à segunda divisão, organizada pela CBF), partiu da própria confederação.

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“Até o número de participantes, dezesseis, era o sonhado pelos treze. Espertamente, deixaram à CBF o serviço sujo de alijar Guarani e América do lugar que lhes cabia, substituindo-os por Coritiba e Goiás — de duas praças importantes e com grandes torcidas —, pois o Santa Cruz já era mesmo o 15º do ranking”, escreveu Kfouri.

O campeonato organizado pelo Clube dos 13, chamado de Módulo Verde, contou com 16 equipes e foi um sucesso de público e crítica. No entanto, a CBF, para não perder sua autoridade, decidiu incorporar a Copa União ao seu próprio regulamento, criando um Módulo Amarelo com outros 16 times.

O ponto crucial do conflito estava no regulamento da confederação, que previa um cruzamento final entre os campeões e vice-campeões de cada módulo para definir o único campeão brasileiro de 1987.

A disputa em campo e o imbróglio nos tribunais

O Módulo Verde, equivalente ao que seria a Série A, foi disputado em altíssimo nível e terminou com o Flamengo, liderado por craques como Zico e Renato Gaúcho, sagrando-se campeão ao vencer o Internacional na final.

O Sport Club do Recife, por sua vez, foi o vencedor do Módulo Amarelo, equivalente à segunda divisão, superando o Guarani.

De acordo com o regulamento imposto pela CBF, o quadrangular final deveria ocorrer entre:

Flamengo (campeão do Módulo Verde)

Internacional (vice-campeão do Módulo Verde)

Sport (campeão do Módulo Amarelo)

Guarani (vice-campeão do Módulo Amarelo)

Alegando que o acordo inicial com a CBF não previa esse cruzamento, Flamengo e Internacional, os dois finalistas do Módulo Verde, se recusaram a participar do quadrangular.

A CBF, então, declarou a ausência de ambos por W.O. e determinou que a final do Campeonato Brasileiro fosse disputada entre Sport e Guarani. O time pernambucano venceu a partida e foi declarado pela entidade como o campeão brasileiro de 1987.

A decisão oficial da CBF e do STF sobre o título

A recusa do Flamengo em disputar o quadrangular deu início a uma longa batalha judicial. Por décadas, o clube carioca reivindicou o reconhecimento do título da Copa União como o título brasileiro daquele ano. Em 2011, a CBF chegou a publicar uma resolução que dividia o título, reconhecendo ambos os clubes como campeões.

No entanto, a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a última instância do judiciário brasileiro. Em 2017, o STF proferiu sua decisão final e definitiva sobre o caso, determinando que o Sport Club do Recife é o único e legítimo campeão brasileiro de 1987.

A decisão transitou em julgado em 2018. Portanto, do ponto de vista legal e oficial, o Sport é reconhecido como único detentor do título.

No entanto, em fevereiro de 2026, po procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à resolução de 2011 da CBF, que reconheceu Flamengo Sport como campeões de 1987. O parecer foi anexado em um recurso protocolado pelo Flamengo para derrubar a decisão do Supremo.

Ao analisar o caso, Gonet entendeu que o reconhecimento dos dois clubes como campeões pela CBF foi feito no âmbito esportivo e deve ser preservado. O caso vai ser decidido novamente pelo Supremo em uma ação rescisória protocolada pela defesa do clube carioca. Ainda não há prazo para julgamento.

A posição de PLACAR

PLACAR, em respeito à sua própria cobertura da época, mantém o Flamengo como um dos campeões de 1987, posição acompanhada por diversos dos principais veículos jornalísticos do país.

Em seus guias e demais publicações acerca do Brasileirão, a revista considera tanto Flamengo quanto Sport campeões de 1987.