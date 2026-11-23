Com a conquista do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já tem os olhos voltados para 2027. Na Gávea, a dúvida paira sobre a continuidade da dupla portuguesa que liderou o Rubro-Negro nesta temporada: o treinador Leonardo Jardim e o diretor de futebol José Boto.

Após o empate contra o Palmeiras, no último sábado, 21, que confirmou o título do Fla, o presidente BAP falou sobre a indefinição do futuro da dupla: “Espero que todos fiquem”.

Leonardo Jardim tem contrato com o clube até o fim de 2027, mas uma cláusula prevista em seu contrato liberaria o treinador ao fim desta temporada sem o pagamento da multa. Após o jogo do título, o técnico despistou ao ser perguntado sobre o seu futuro no clube.

A continuidade para o próximo ano fica a cargo do treinador, já que a alta cúpula rubro-negra sinalizou que quer manter o treinador.

Já José Boto tem um cenário diferente. O dirigente tem contrato apenas até o final deste ano e, diferente de seu conterrâneo, vive com desgastes no Flamengo. Segundo a jornalista Raisa Simplicio, comentarista do PLACAR Aberto, Alessandro Brito, ex-Botafogo, é o favorito do presidente BAP para substituir Boto, caso ele deixe o clube.

O Flamengo ainda tem dois jogos do Campeonato Brasileiro antes de encerrar a temporada, contra Coritiba, fora de casa, e Chapecoense, no Maracanã. Na partida, no dia 2 de dezembro, contra a Chape será feita a entrega e festa do título.