O advogado Pablo Schiavi, candidato à presidência do Peñarol, prometeu buscar contratações de peso caso vença a eleição no clube uruguaio. Entre os principais alvos citados estão os meias uruguaios Giorgian De Arrascaeta e Nicolás De La Cruz, do Flamengo.

Em entrevista ao programa Punto Penal, Schiavi detalhou os planos esportivos de sua chapa pelo grupo Movimiento Libertadores. Além dos atletas da equipe carioca, o postulante ao cargo incluiu o atacante Miguel Merentiel, do Boca Juniors, entre as prioridades para a montagem do grupo.

“Vamos fazer até o impossível para que De Arrascaeta, De La Cruz e Merentiel venham ao Peñarol. Precisamos de um salto de qualidade”, afirmou Pablo Schiav.

Vínculos contratuais dificultam negociações

Apesar da promessa de campanha, o cenário para viabilizar as chegadas é complexo em razão dos vínculos vigentes. Tanto Arrascaeta quanto De La Cruz têm contrato assinado com o Rubro-Negro até dezembro de 2028. Já Merentiel possui vínculo com a equipe argentina até o fim de 2027.

Com status de peças centrais em seus respectivos clubes e contratos de longa vigência, a liberação dos jogadores exigiria compensações financeiras expressivas, distantes da realidade orçamentária das equipes do futebol uruguaio.