O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, manifestou oposição ao atual formato de rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro, com quatro clubes caindo a cada temporada. Segundo o dirigente,

o modelo compromete a saúde financeira das equipes.

A declaração de Bap aconteceu durante o CBF Summit Academy, em São Paulo, e o presidente rubro-negro sugeriu uma transição no número de rebaixados até estabelecer que apenas dois deles caiam para a Série B.

Qual é a crítica de Bap ao sistema de quatro quedas?

Segundo o mandatário, as oscilações orçamentárias provocadas pelo acesso e descenso geram instabilidade no planejamento esportivo das equipes da Série A do Brasileirão.

“Do ponto de vista de negócio, não faz nenhum sentido caírem 4 clubes por ano. Os 4 que sobem ficam felizes, mas quando caem… Quando eles sobem, eles ganham um caminhão de dinheiro, tem que contratar jogadores de nível superior ao que ele tinha por 2, 3 anos”, afirmou Bap em entrevista à ESPN durante o evento.

Como funcionaria a transição sugerida pelo Flamengo?

Para atenuar o impacto financeiro, o dirigente rubro-negro defende uma alteração gradual nas regras de rebaixamento da competição nacional, que começará em quatro e terminará com apenas dois na zona do rebaixamento.

“Opinião do Flamengo: fazer uma transição. Em um ano caem três, no outro caem dois. Dois clubes deviam cair e tem que ter um colchão, para quem cair poder sobreviver. Quando você cai, corta de 70% a 80% do seu orçamento. É muito difícil fazer um reajuste desse. Deveria ter alguns paraquedas”, disse Bap

O dirigente ainda destacou que a queda de um clube para a Série B compromete tão seriamente o financeiro que corre o risco da equipe “nunca mais retornar para a Série A”.

“Se voltar para a Série B no ano seguinte, provavelmente nunca mais retorna à Série A. E o clube grande que cai não vai conseguir honrar as obrigações que tinha. É um problema estrutural. O futebol brasileiro não suporta que quatro clubes sejam rebaixados”, completou.

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Bap ainda ressaltou que, para os clubes que sobem, é complicado lidar com o risco de cair na sequência. “O que veio antes, o ovo ou a galinha? Então, é um problema estrutural e a gente deveria mudar. É ótimo subir, mas subir com o risco de cair na sequência é muito complicado”, finalizou.