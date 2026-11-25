Com a conquista de sua 10ª taça no geral, o Flamengo alcançou seu terceiro bicampeonato no Brasileirão: 1982-1983, 2019-2020 e 2025-2926. Com isso, também reduziu a vantagem dos clubes de São Paulo na tabela geral de campeões por Estado.

Agora, o Rio de Janeiro tem 21 títulos (10 do Flamengo, 4 do Fluminense, 4 do Vasco e 3 do Botafogo), levando em conta todas as edições desde 1937. PLACAR considera Flamengo e Sport campeões da polêmica edição de 1987, batizada de Copa União.

Títulos do Brasileirão por Estado

São Paulo: 34

Palmeiras (12), Santos (8), Corinthians (7), São Paulo (6), Guarani (1)

Rio de Janeiro: 21

Flamengo (10), Fluminense (4), Vasco (4), Botafogo (3)

Minas Gerais: 7

Cruzeiro (4), Atlético-MG (3)

Rio Grande do Sul: 5

Internacional (3), Grêmio (2)

Bahia: 2

Bahia (2)

Paraná:2

Athletico-PR (1), Coritiba (1)

Pernambuco:1

Sport (1)

Os maiores campeões do Brasileirão

Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Flamengo – 10 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026)

Santos – 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

Flamengo – 8 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)

Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)

Botafogo – 3 (1968, 1995 e 2024)

Bahia – 2 (1959 e 1988)

Grêmio – 2 (1981 e 1996)

Athletico-PR – 1 (2001)

Coritiba – 1 (1985)

Guarani – 1 (1978)

Sport – 1 (1987)