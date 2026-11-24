Campeão brasileiro por antecedência, o Flamengo pode ter um desfalque nas duas rodadas finais da competição, diante de Coritiba e Chapecoense. Durante os dias de folga concedidos após a conquista do título, o atacante Gonzalo Plata sofreu uma queda em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e precisou buscar atendimento médico na cidade com suspeita de luxação no cotovelo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande. O departamento médico rubro-negro já foi comunicado sobre o ocorrido e aguarda o retorno do jogador para realizar exames detalhados. Após quatro dias de descanso, a reapresentação oficial do elenco está marcada para a manhã desta quinta-feira, 26, mas o equatoriano publicou um comunicado nas redes sociais garantindo que volta às atividades já nesta quarta-feira, 25.

“Diante da preocupação que se gerou nas últimas horas por meu estado de saúde, quero transmitir a vocês tranquilidade e dizer que me encontro perfeitamente bem. Estou muito contente de poder retomar amanhã minhas atividades com total normalidade e seguir trabalhando com a mesma ambição e compromisso de sempre”, escreveu Plata.

O atacante já havia escolhido Teresópolis como destino durante o período de férias após a Copa do Mundo, no meio do ano, ocasião em que registrou passeios a cavalo e de bugre em um sítio com amigos.

Flamengo busca marca histórica na reta final

O imprevisto acontece justamente após o Flamengo conseguir esvaziar o departamento médico. Durante a última Data Fifa, o clube recuperou Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá — trio que atuou como titular no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado, 21, no Nubank Parque, resultado que confirmou o título nacional.

Mesmo com a taça assegurada, a diretoria e a comissão técnica optaram por não antecipar as férias do elenco. O objetivo nas partidas contra o Coritiba, no domingo, 29, e a Chapecoense, na semana seguinte, é encerrar o Brasileirão com a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos com 20 clubes, atrás apenas da equipe histórica de Jorge Jesus em 2019. Para superar os 84 pontos do Atlético-MG de 2021, o Rubro-Negro precisa vencer os dois compromissos restantes, período em que também planeja dar mais minutos a atletas pouco utilizados na temporada.