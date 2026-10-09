O elenco do Santos se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 9, no CT Rei Pelé, após o empate em 2 a 2 com o Flamengo na Vila Belmiro, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob a liderança do técnico Cuca, os titulares realizaram trabalhos regenerativos, enquanto os reservas participaram de treino técnico e tático de olho no duelo diante do Atlético-MG, agendado para o próximo domingo, 11, em Belo Horizonte.

Autor dos dois gols no empate com os rubro-negros, o atacante Neymar esteve no gramado, mas segue como dúvida para o confronto em Minas Gerais. O camisa 10 se recupera de uma lesão na coxa direita e a comissão técnica adota cautela, avaliando também o impacto do gramado sintético da Arena MRV. O jogador relatou após o clássico que evitou finalizações e lançamentos longos como medida de prevenção física.

Qual é a situação de Cebolinha e Escobar?

A principal novidade positiva nas atividades foi o retorno de Everton Cebolinha. O atacante não enfrentou o clube carioca devido a uma cláusula da sua rescisão contratual com o Flamengo, mas trabalhou normalmente no campo e deve ser titular na Arena MRV. Em contrapartida, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sentiu incômodo muscular na última partida e virou dúvida para a viagem. Luan Peres é a opção imediata para o setor defensivo.