O Coritiba anunciou nesta terça-feira, 27, que Fernando Seabra não seguirá como treinador da equipe. Segundo o clube, o time será comandado pela comissão técnica permanente até a definição de um novo técnico.
Em comunicado oficial, o Coxa agradeceu ao treinador e aos integrantes de sua comissão técnica pelo trabalho realizado. O time paranaense não vence há sete jogos e foi derrotado pelo Grêmio, na última segunda-feira, 26, pelo Campeonato Brasileiro.
Fernando Seabra assumiu o Coritiba nesta temporada e realizou 41 partidas. Somou 13 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Deixa o time na 12ª posição do Brasileirão, com 39 pontos.