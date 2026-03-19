América-MG x Coritiba (21-09-2025)

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A máxima ‘quem não faz, toma’ puniu severamente o Mirassol na noite desta quarta-feira, 18. Em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Coritiba suportou uma forte pressão dos donos da casa no primeiro tempo, foi cirúrgico na etapa final e venceu por 1 a 0 no Estádio Maião. O gol solitário de Lavega garantiu a terceira vitória consecutiva do Coxa na competição, enquanto o Leão Caipira amarga um jejum incômodo de oito jogos sem triunfos na temporada.

Pressão amarela e a muralha Pedro Rangel

A primeira etapa foi um verdadeiro monólogo dos mandantes. Precisando dar uma resposta à sua torcida após uma sequência negativa, o Mirassol tomou a iniciativa e encurralou o Coritiba em seu campo de defesa. A equipe paulista rodava a bola e buscava espaços, mas esbarrava em um sistema defensivo muito bem postado. A emoção, no entanto, ficou reservada para a reta final do primeiro tempo, quando o goleiro Pedro Rangel se transformou no grande herói paranaense.

Aos 30 minutos, Alesson cabeceou com estilo e obrigou o arqueiro a ir buscar no canto. Já nos acréscimos, o bombardeio se intensificou: aos 46, Alesson subiu mais que a zaga e carimbou o travessão. No minuto seguinte, Gabriel Pires girou na entrada da área e soltou uma bomba, parando em mais uma defesa espetacular de Pedro Rangel, que garantiu o zero no placar antes do intervalo.

O castigo no contra-ataque

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou. O desgaste físico cobrou o preço do Mirassol, que diminuiu drasticamente a intensidade. O Coritiba, fiel à sua estratégia de explorar transições rápidas, começou a encontrar os espaços que não teve na etapa inicial. Aos 5 minutos, Alesson até chegou a balançar as redes para os donos da casa, mas o lance foi rapidamente invalidado por impedimento.

A ineficiência ofensiva do Leão Caipira foi castigada aos 17 minutos. Após um bate e rebate tenso dentro da área paulista, a bola sobrou limpa para Lavega na pequena área. O atacante não perdoou, fuzilou para o fundo das redes e abriu o placar para os visitantes, coroando a paciência tática da equipe comandada por Fernando Seabra.

Defesa implacável garante o triunfo

Em desvantagem, o Mirassol tentou se lançar ao ataque na base do desespero, abandonando a organização tática. O Coritiba, por sua vez, quase ampliou aos 22 minutos com Pedro Rocha, que parou em uma grande intervenção do goleiro Walter, evitando o segundo gol. Nos minutos finais, o jogo se transformou em um ataque contra defesa, com os mandantes apostando excessivamente em bolas alçadas na área.

Apesar dos oito minutos de acréscimos e do clima tenso que gerou até um princípio de confusão entre os jogadores, a marcação do Coxa se manteve implacável. Com o apito final, o Coritiba celebra a manutenção do embalo e a consolidação na parte de cima da tabela da Série A, chegando aos 13 pontos. Já o Mirassol, estacionado nos seis pontos, precisará juntar os cacos para tentar espantar a crise na próxima rodada.