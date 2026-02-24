A partida entre Flamengo e Mirassol, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, não ocorrerá nesta quarta-feira (25). O confronto, originalmente previsto para o Maracanã, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido a um conflito de calendário com a decisão da Recopa Sul-Americana.

Foco total na Recopa Sul-Americana

O adiamento visa preservar a preparação do clube carioca para a final continental. O Flamengo entra em campo na quinta-feira (26), também no Maracanã, para enfrentar o Lanús, da Argentina, pelo jogo de volta da Recopa. Após ser derrotado por 1 a 0 na partida de ida, o Rubro-Negro precisa reverter o placar para levantar a taça, o que tornou este compromisso a prioridade absoluta da comissão técnica e do elenco na semana.

Ainda não há uma nova data definida para o duelo contra o Mirassol pelo Brasileirão. A CBF deve anunciar o reagendamento em breve, ajustando a tabela conforme a disponibilidade das equipes.

Situação das equipes na tabela

O Flamengo vive um início de temporada de 2026 de oscilação. No torneio nacional, a equipe ocupa a 11ª colocação com 4 pontos, somando uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras rodadas. O time busca maior estabilidade para brigar na parte de cima da tabela.

Já o Mirassol segue consolidando sua ascensão no cenário nacional. Após uma campanha histórica em 2025, quando terminou em quarto lugar e garantiu vaga inédita na Copa Libertadores, o Leão do interior paulista mantém o bom ritmo. A equipe ocupa a 9ª posição com 5 pontos e defende sua invencibilidade na competição, acumulando uma vitória e dois empates até o momento.

Transmissão

Embora a data do confronto ainda esteja pendente, os direitos de transmissão do campeonato indicam que, quando remarcada, a partida deverá ser exibida pelo Premiere (pay-per-view) para o Brasil e pela plataforma Fanatiz para o público no exterior, seguindo o padrão dos jogos do Flamengo como mandante.