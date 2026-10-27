O Palmeiras entra na reta final do Campeonato Brasileiro preparando ajustes na equipe para enfrentar o Santos nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 33ª rodada da competição.

O técnico Abel Ferreira lida com novos desfalques no setor ofensivo, retornos na defesa e no meio de campo, além da expectativa de voltar a contar com o atacante Vitor Roque.

Em fase de transição física após recuperar-se de uma entorse no tornozelo sofrida no clássico contra o Corinthians, Vitor Roque voltou a participar das atividades no gramado com o elenco na Academia de Futebol e aproxima-se de sua liberação total.

A reaproximação do centroavante é vista como elemento positivo diante dos desfalques recentes do setor ofensivo, que perdeu o atacante Ramón Sosa em virtude de uma lesão muscular na coxa. O paraguaio junta-se a Paulinho, que permanece sob cuidados do departamento médico após sofrer um trauma na panturrilha direita.

Por outro lado, a comissão técnica alviverde terá os retornos do lateral-esquerdo Piquerez e do meio-campista Andreas Pereira. A dupla cumpriu suspensão automática na rodada anterior do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, e deve retomar a titularidade no clássico paulista.

O provável Palmeiras para enfrentar o Santos conta com a seguinte formação: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Evangelista (ou Mauricio), Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López.

Após o compromisso pelo torneio nacional na Vila Belmiro, a equipe alviverde iniciará a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, agendada para o próximo domingo, 1º, às 16h, no Nubank Parque.