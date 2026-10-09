O Palmeiras derrotou o Bahia por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Nubank Parque, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo onde o placar não refletiu o volume ofensivo, o time paulista marcou cedo com José Manuel López, mas esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Ronaldo e nas traves. Com o resultado, a equipe da casa chega aos 60 pontos e se consolida na segunda posição, enquanto os visitantes permanecem no sexto lugar, com 46 pontos.

Início avassalador e vantagem rápida

Mesmo sem o técnico Abel Ferreira, suspenso e ausente da beira do gramado, o Palmeiras impôs seu ritmo desde o apito inicial. A postura agressiva deu resultado logo aos sete minutos. Após cobrança de escanteio bem aberta por Andreas pela direita, Alexander Barboza ajeitou de cabeça e Flaco López se antecipou ao goleiro Ronaldo para desviar para o fundo das redes, abrindo o placar.

Traves e o paredão Ronaldo

Apesar de o Bahia terminar o jogo com 56% de posse de bola, a equipe de Rogério Ceni teve enormes dificuldades para transformar o controle em perigo, registrando apenas uma finalização no gol durante os 90 minutos. Do outro lado, o Palmeiras foi letal nas transições e iniciou um bombardeio. Aos 15 minutos, Vitor Roque arrancou pela esquerda e finalizou no pé da trave direita. Pouco depois, aos 23, foi a vez de Andreas Pereira soltar uma bomba de fora da área e também carimbar o poste.

Quando a bola não parava na trave, o goleiro Ronaldo entrava em ação. O camisa 1 do Bahia foi o grande destaque defensivo da partida, terminando a noite com 10 defesas registradas nas estatísticas, frustrando tentativas claras de Vitor Roque e Khellven ainda na primeira etapa.

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Pressão mantida e placar magro

No segundo tempo, o panorama se manteve. O Palmeiras continuou empilhando oportunidades, fechando o jogo com 26 finalizações totais contra apenas nove do adversário. Aos 24 minutos, Ramon Sosa e Jhon Arias entraram na equipe. Aos 31, Sosa teve a chance de ampliar após passe de Andreas, mas bateu rasante e acertou a trave, a terceira do time paulista no jogo. Ronaldo ainda voltou a brilhar em chutes de Arias e do próprio Sosa nos minutos finais, o que gerou certa irritação da torcida com as chances desperdiçadas.

O Bahia tentou uma última investida aos 40 minutos, quando Erick, que havia entrado no segundo tempo, chutou da entrada da área, obrigando Carlos Miguel a fazer sua única defesa na partida. O jogo também foi marcado por poucas advertências, com cartões amarelos apenas para Khellven, pelo Palmeiras, e Nicolas Acevedo e Jean Lucas, pelo Bahia.

Situação na tabela e próximos compromissos

A vitória mantém o Palmeiras invicto há cinco rodadas (duas vitórias e três empates) e firme na caça à liderança, agora com 60 pontos na 2ª colocação. Já o Bahia, que vinha de uma sequência de quatro vitórias antes de perder na rodada anterior, estaciona nos 46 pontos, na 6ª posição da tabela.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 11, pelo Brasileirão. O Palmeiras terá pela frente o clássico contra o Corinthians em casa, enquanto o Bahia recebe o Mirassol.