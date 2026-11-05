O Bahia enfrenta o Cruzeiro na noite desta quinta-feira, 5, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá mudança no time titular. O técnico Rogério Ceni fará uma alteração na defesa em relação ao triunfo conquistado sobre o São Paulo na última semana, em Salvador.

O zagueiro espanhol Marco Moreno sofreu com uma intoxicação alimentar e não viajou para Belo Horizonte com o restante da delegação. Ceni escalará Kanu para o onze inicial do tricolor. Os zagueiros têm disputado posição no time titular e o treinador tem dado minutagem aos dois, enquanto David Duarte segue como peça fixa na defesa.

Nas laterais, Luciano Juba e Marcos Victor devem ser os titulares, mas Roman Gómez é opção como titular na direita. No meio-campo, o Bahia deve ir a campo com a mesma formação: Acevedo, Jean Lucas e Nestor. O ataque também deve seguir o padrão usado por Ceni nas últimas rodadas, quando escalou Pulga na ponta esquerda, Kike Oliveira na direita e, centralizado, Alejo Véliz.

Bahia mantém Willian José afastado

O Bahia manteve o centroavante Willian José afastado da relação de jogadores da partida de logo mais. O atacante recebeu uma punição após compartilhar conteúdos xenofóbicos contra nordestinos em reação ao resultado das eleições presidenciais. O clube publicou uma nota de repúdio e, posteriormente, comunicou o afastamento do jogador.

Willian José não atuou contra o São Paulo e postou um pedido de desculpas nas redes sociais. Entretanto, o centroavante, que é nascido em Alagoas, segue fora dos planos do Bahia, que não deu prazo para o fim da suspensão. O jogador tem contrato com o tricolor baiano até o fim desta temporada.