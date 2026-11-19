O meio-campista Gabriel Bontempo apresentou-se ao Santos nesta quinta-feira, 19, sem lesão detectada após defender a seleção brasileira em amistosos na Ásia. O atleta foi reavaliado pelos médicos alvinegros e está liberado para o confronto diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

Bontempo havia gerado preocupação ao deixar o campo mancando na última terça-feira, 17, no duelo contra Singapura, após sofrer um trauma no quadril. A avaliação realizada em conjunto com a comissão médica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) descartou problemas graves no local.

Com a regressão rápida do incômodo e a ausência de limitação de movimentos, o jogador foi integrado à rotina do elenco no CT Rei Pelé sem restrições clínicas.

O Santos enfrenta o Grêmio na próxima segunda-feira, 23, às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, pela 36ª rodada da competição. O Peixe está em oitavo lugar com 50 pontos e sonha com vaga na Libertadores.