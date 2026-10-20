O volante Leandro Paredes foi incluído na lista de relacionados do Boca Juniors para a semifinal de volta da Copa Sul-Americana contra o Vasco, nesta terça-feira, 20, no Maracanã. O meio-campista intensificou os trabalhos físicos para tentar atuar no confronto decisivo, com um tratamento pouco convencional.

O meio-campista sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita dez dias antes da partida, durante duelo contra o Instituto pelo Campeonato Argentino. Em casos desse tipo de lesão, o tempo estimado de recuperação gira entre quatro e seis semanas.

Para encurtar esse período, o atleta recorreu ao procedimento com plasma rico em plaquetas (PRP). O método biológico consiste na centrifugação do próprio sangue do paciente para isolar substâncias com alto teor de fatores de crescimento, estimulando a regeneração acelerada das fibras musculares afetadas.

Com evolução clínica considerada satisfatória pelos médicos do clube argentino, Paredes participou de atividades com bola nos últimos dias e viajou com a delegação ao Rio de Janeiro. A comissão técnica avalia a utilização do jogador.

O time de Buenos Aires precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no duelo de ida, realizado em La Bombonera. O Vasco joga por um empate no Maracanã para confirmar vaga na grande final do torneio continental.