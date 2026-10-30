O técnico Abel Ferreira completou nesta sexta-feira, 30, seis anos desde o seu anúncio oficial pelo Palmeiras. Em mensagem publicada nas redes sociais, acompanhada de um vídeo com momentos marcantes de sua passagem pela Academia de Futebol, o treinador português celebrou a marca.

“Seis anos depois, sigo sentindo que não há nenhum outro lugar onde eu preferia estar… Obrigado por tudo e por tanto, Família Palmeiras!”, declarou o comandante.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Abel Ferreira (@coachabelferreira)

Neste período, Abel construiu o ciclo mais vitorioso da história recente do clube e tornou-se o treinador com mais títulos na história do Palmeiras, somando 11 taças oficiais.

O retrospecto de conquistas do português reúne duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2026).

Além da galeria de prêmios, o desempenho de Abel Ferreira à frente do Palmeiras é marcado por regularidade e eficiência em mata-matas. O comandante acumula mais de 300 partidas no banco alviverde, ostentando um aproveitamento superior a 60% dos pontos disputados e registrando o recorde de finais alcançadas por um mesmo treinador na história da instituição.

Na reta final da temporada de 2026, a equipe alviverde mantém a possibilidade de ampliar o retrospecto de títulos sob o comando do técnico. O Palmeiras disputará a final da Libertadores contra o Estudiantes no dia 28 de novembro, encara o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil nos próximos dois domingos e segue na disputa ponto a ponto com o Flamengo pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Com total respaldo da diretoria, Abel tem contrato assinado até o encerramento de 2027.