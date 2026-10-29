Após o empate por 0 x 0 entre o Santos e o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira criticou abertamente as condições do gramado. O comandante português questionou a qualidade do piso e cobrou uma postura mais rígida dos organizadores do futebol no país.

O que disse Abel Ferreira sobre o estado do campo?

Antes de aprofundar a avaliação tática do confronto, o treinador palmeirense apontou a situação do gramado como inadequada para diante do peso do jogo entre as equipes.

“Queria os convidar a ver se este gramado é do nível da grandeza das duas instituições. É lamentável que se deixe e não haja uma regulamentação séria, como há na Europa, nos melhores campeonatos do mundo, e deixar jogar duas equipes em um gramado nestas condições”, afirmou Abel.

Na sequência, o técnico reiterou a cobrança por jogos mais competitivos do público e da imprensa e ressaltou como o gramado ruim impacta nisso. ”

Querem bons espetáculos, a primeira coisa é um gramado em condições. Ponto, parágrafo, vamos falar do que interessa”, completou o treinador, que passou a analisar a partida.

Como o treinador avaliou o clássico paulista?

Além das cobranças voltadas à infraestrutura, o técnico português destacou que o clássico foi disputado com equilíbrio e chances criadas para os dois lados. Abel reconheceu a evolução do adversário e valorizou o ponto conquistado fora de casa na reta decisiva da competição.

“Na minha opinião, jogo equilibrado com mais oportunidades para o Palmeiras”, iniciou o técnico, que ressaltou a boa fase do Santos como uma das explicações para o equilíbrio em campo.

“O Santos no returno é uma das equipes que mais se reforçou e vem num crescente. O Palmeiras precisava ganhar, sabemos disso. Porventura a equipe com mais jogos no Brasileiro, entramos muito bem no jogo. Temos uma chance com o Arias e Giay, uma do Marlon, do Flaco e depois o adversário tem uma na cara do Carlos Miguel com o Gabigol, que o Carlos Miguel fez uma grande defesa”, completou Abel, que ainda lamentou chances perdidas na segunda etapa com Vitor Roque e Larson.