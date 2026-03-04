Com o gol na vitória contra o Burnley, no último sábado, Igor Thiago chegou a 18 tentos na atual edição da Premier League. Na disputa pela artilharia da competição, o atacante busca quebrar o recorde de brasileiro com mais gols em uma única edição das cinco grandes ligas da Europa, no século XXI. Os detentores dessa marca são Grafite e Aílton, com 28 gols.
A dupla fez história no futebol alemão, nas temporadas de 2008/09 e 2003/04, respectivamente. Grafite foi campeão e artilheiro da Bundesliga com o Wolfsburg, último título nacional do clube. Já Aílton, também foi o maior goleador na campanha campeã do Werder Bremen.
Na sequência, Luís Fabiano, Neymar e Ronaldo ficam empatados com 24 gols no campeonato espanhol. O camisa 9 ídolo do São Paulo marcou seus tentos na temporada 2007/08, pelo Sevilla.
Sem ser artilheiro de La Liga, Neymar alcançou essa marca em 2015/16 pelo Barcelona. Ronaldo fez os 24 gols pelo Real Madrid na temporada 2003/04 e só não foi o artilheiro brasileiro naquele ano por causa de Aílton.