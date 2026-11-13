A reformulação conduzida por Carlo Ancelotti na seleção brasileira ganhou contornos numéricos expressivos na Data Fifa de novembro. Com média de 23,6 anos, o grupo convocado para encerrar o calendário de 2026 nos amistosos diante de Japão e Singapura apresenta uma redução de 5,6 anos em relação ao elenco que disputou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, que tinha média oficial de 29,2 anos segundo a Fifa.
Na composição da delegação que está na Ásia, seis atletas ainda possuem idade sub-20 e um total de nove têm elegibilidade para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O cenário opõe-se diretamente à campanha do Mundial deste ano, quando a equipe nacional figurou como a sexta mais velha da competição — segunda maior marca da história brasileira em Copas, atrás apenas dos 29,3 anos de 2010 — e contou com 11 dos 26 convocados acima dos 30 anos. Na lista atual, apenas o lateral-esquerdo Douglas Santos, de 32 anos, supera essa faixa etária.
Fim da fase de testes e ruptura pós-Copa
O rejuvenescimento já havia sido sinalizado na janela anterior, contra Austrália e Índia, quando a média etária girou em torno de 24,6 anos. Para Ancelotti, porém, a atual convocação encerra a etapa experimental antes do início das competições oficiais na Super Data Fifa de 2027, que marcará a abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.
“É um momento de teste que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro. Temos jogadores de um nível muito alto. Temos cobertura em umas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo. A avaliação deste período depois da Copa é muito positiva. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui, podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado”, afirmou o treinador.
A abertura de espaço para a nova geração acompanha o encerramento de ciclo de lideranças históricas que deixaram a equipe após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final do Mundial, entre elas Neymar, Casemiro, Danilo, Alex Sandro e Fabinho. Na primeira convocação pós-Copa, Ancelotti promoveu 17 novidades em relação ao grupo que esteve nos Estados Unidos, superando as transições iniciais de 2014 (12 novatos), 2018 (11) e 2022 (12), ficando atrás apenas da estreia de Mano Menezes em 2010, que chamou 20 novos nomes e atingiu média de 23,1 anos.
Com o elenco renovado, o Brasil enfrenta o Japão neste sábado, 14, às 7h15, no Estádio Nacional de Singapura, e encerra a temporada na terça-feira, 17, diante da seleção local.