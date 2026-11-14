Após derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2, em amistoso em Singapura, Romário foi às redes sociais pedir a cabeça do treinador Carlo Ancelotti. Segundo o Baixinho, a qualidade do italiano no comando de clubes é indiscutível, no entanto, na seleção, ainda “não mostrou a que veio.”

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“Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!”, diz o início da postagem. O treinador, inclusive, foi expulso da partida em questão.

Na sequência, Romário direciona a mensagem ao presidente da CBF, Samir Xaud: “Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão”, escreveu. “P…, presidente! Manda o Ancelotti pra casa do c…!”

Para o ex-jogador, a seleção brasileira não é brincadeira. “Já passamos vergonha demais e não podemos correr o risco de jogar mais uma Copa do Mundo no lixo.”

Ao final, ele pontua: “Depois que a Copa for embora, não adianta chorar. A hora de agir é agora!”

Mensagem de Romário na íntegra

“Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!

Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais!

Quer continuar treinando? Volta pros clubes, onde você fez teu nome. Porque a Seleção Brasileira não pode ficar pagando para ver.

O recado agora é pro presidente da CBF, Samir Xaud. Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem para tomar uma decisão.

Porra, presidente! Manda o Ancelotti para casa do caralho!

Não dá para brincar com a camisa da Seleção. Já passamos vergonha demais e não podemos correr o risco de jogar mais uma Copa do Mundo no lixo.

Depois que a Copa for embora, não adianta chorar. A hora de agir é agora!”