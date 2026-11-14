O técnico Carlo Ancelotti teceu duras críticas à arbitragem após a derrota da seleção brasileira por 3 a 2 para o Japão, neste sábado, 14, em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. O treinador avaliou que a condução do jogo interferiu diretamente no placar final.

A equipe brasileira contestou uma falta em João Gomes na origem da jogada que culminou no terceiro gol japonês, assinalado por Tatsuhiro Sakamoto. “O resultado, obviamente, foi condicionado pela atitude do árbitro, que não marcou a falta. Mas não é culpa dele, era uma partida de nível e eu acho que ele não tinha a experiência para comandar esse tipo de partida”, afirmou em entrevista coletiva.

Pela intensidade das reclamações à beira do gramado, o técnico italiano e o atacante Raphinha receberam cartão vermelho do árbitro Jansen Foo Chuan Hui. “Ele me deu o cartão vermelho porque ele disse que eu não estava capaz de controlar o banco, e que todos os jogadores estavam no campo. Essa é a razão”, explicou.

A seleção japonesa abriu vantagem de dois gols nos primeiros vinte minutos com Takefusa Kubo e Keito Nakamura. O Brasil conseguiu reagir e empatou com dois gols marcados por Vinicius Júnior, mas sofreu o terceiro tento na reta decisiva.

“Nós não começamos bem. Não encontramos a cobertura na defesa e a equipe não estava bem equilibrada. Perdemos dois duelos e sofremos dois gols. Depois, tivemos uma boa reação, jogamos bem, com intensidade e ritmo. Empatamos e poderíamos ter vencido no final, com Endrick”, analisou.

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“O resultado, obviamente, é uma pena porque não gostamos de perder. Mas temos que olhar o que fizemos de bom e há muitas coisas. Alguns jogadores atuaram pela primeira vez e mostraram boa qualidade”, acrescentou.

A seleção brasileira permanece em território asiático para fechar os compromissos da temporada nesta terça-feira, 17, quando enfrenta a seleção de Singapura no mesmo estádio.