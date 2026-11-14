A seleção brasileira voltou a ser derrotada pelo Japão. Em amistoso disputado na manhã deste sábado (14), no estádio Nacional de Kallang, em Singapura, a equipe comandada por Carlo Ancelotti perdeu por 3 a 2. O Brasil chegou a buscar o empate com dois golaços de Vinícius Júnior após sair perdendo por 2 a 0, mas sofreu o gol decisivo nos acréscimos, em um lance marcado por muita reclamação de falta na origem da jogada. Esta é apenas a segunda derrota brasileira para os japoneses na história, ambas sob o comando do atual treinador.
A postura da linha defensiva alta do Brasil sem a bola custou caro nos minutos iniciais. O Japão soube aproveitar os espaços e construiu uma vantagem rápida. Aos 15 minutos, Takefusa Kubo recebeu passe enfiado por Ritsu Doan nas costas da zaga, disparou em velocidade e bateu rasteiro no canto do goleiro Pedro Morisco para abrir o placar. Pouco depois, aos 19, Shuto Nakano cruzou rasteiro da direita e Keito Nakamura dominou de frente para ampliar. O Brasil, que terminou o jogo com 58% de posse de bola, tentava pressionar, mas sofria na organização defensiva.
A reação comandada por Vini Júnior
Com a desvantagem, a seleção brasileira intensificou o volume ofensivo, refletido nas 17 finalizações na partida contra apenas oito dos adversários. Aos 33 minutos, Vinícius Júnior começou a brilhar: o atacante acertou uma bomba de direita da entrada da área, no ângulo do goleiro Zion Suzuki.
No segundo tempo, o ritmo da partida caiu, mas o camisa 7 voltou a ser decisivo. Aos 30, ele recebeu passe curto em cobrança de escanteio, abriu espaço e chutou colocado. A bola tocou nas duas traves antes de entrar, empatando o duelo. O Brasil quase virou aos 35, quando Endrick, que havia entrado na vaga de Raphinha, soltou uma bomba na trave.
Balde de água fria e polêmica no fim
Quando o empate parecia definido, o Japão encontrou o gol da vitória nos acréscimos. Aos 46 minutos do segundo tempo, Tatsuhiro Sakamoto, que havia saído do banco de reservas, aproveitou um desvio na zaga brasileira após finalização de fora da área e tirou de Pedro Morisco para fazer 3 a 2.
O lance gerou muita confusão e reclamação por parte dos brasileiros, que apontaram duas faltas claras sobre João Gomes no início da jogada. O árbitro Jansen Foo Chuan Hui confirmou o gol e expulsou o técnico Ancelotti. O clima tenso na reta final ainda rendeu cartões amarelos para Endrick e Vinícius Júnior e vermelho para Raphinha.
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 17, às 07h, para enfrentar Singapura. No mesmo dia, o Japão tem compromisso marcado contra o Paraguai, também em amistoso.