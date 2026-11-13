Um momento de descontração marcou o treinamento da seleção brasileira nesta sexta-feira, 13, em Singapura. O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo e atualmente na Roma, movimentou os bastidores ao brincar sobre o futuro do lateral-esquerdo Douglas Santos, do Zenit, cravando a transferência do companheiro para o futebol carioca.

“Ele vai jogar no Flamengo”, declarou Wesley, apontando para Douglas Santos na direção dos jornalistas que acompanhavam a atividade da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Douglas Santos é um dos nomes avaliados pela diretoria do Flamengo, que estuda promover mudanças na lateral esquerda para a próxima temporada. O próprio atleta já confirmou as consultas do clube e admitiu que o possível retorno ao Brasil envolve um forte fator extracampo: a torcida de seus familiares.

“O Flamengo sempre vinha tendo conversas com o empresário, perguntando. Minha família, parentes, são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam se vou voltar. Eu falo que deixo com o Senhor. Se Ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para entender o momento certo de voltar”, relatou o lateral em entrevista recente.

Apesar do interesse do clube e da vontade da família, a concretização do negócio é considerada complexa. A viabilidade da transferência esbarra na situação contratual do atleta na Rússia, uma vez que Douglas Santos possui vínculo firmado com o Zenit até junho de 2027. O contrato conta ainda com gatilhos de renovação automática caso determinadas metas esportivas sejam atingidas pela equipe europeia.