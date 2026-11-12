O trabalho de formação do Cuiabá começa a colher resultados no mercado de transferências. Um dos destaques é o lateral-esquerdo Lorenzo, de 19 anos, que despertou o interesse de equipes brasileiras e europeias.

Lorenzo chegou ao Cuiabá em 2024, inicialmente para integrar a equipe Sub-17. Aos 19 anos, o lateral soma 28 partidas e três gols pelo profissional na temporada, além de ter recebido sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20.

O desempenho também chamou a atenção do mercado. Conforme revelou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, Cruzeiro e Red Bull Bragantino enviaram representantes para acompanhar o atleta. Clubes europeus, como Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Famalicão, de Portugal, também demonstraram interesse. A equipe ucraniana chegou a enviar profissionais de scouting à Arena Pantanal para observá-lo, enquanto os portugueses fizeram contato oficial com o Dourado.

Lorenzo é um dos dois jogadores do Cuiabá convocados para as seleções brasileiras de base em 2026. Aiyran também foi chamado para defender a Seleção Sub-17. O Dourado foi o único clube da Série B a contar com dois atletas convocados para a Amarelinha neste ano.

Os resultados refletem o investimento do clube na formação de atletas e na estruturação das categorias de base. Atualmente, cerca de 182 jovens são acompanhados por 88 profissionais de saúde e desempenho, entre psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e integrantes das comissões técnicas. O trabalho também conta com profissionais experientes, como Rodrigo Jordão, coordenador da base, Eduardo Guadagnucci e Alexandre Lemos.

A integração entre as categorias de formação e o elenco principal é uma das prioridades do planejamento esportivo. Os jovens são acompanhados ao longo de seu desenvolvimento e recebem oportunidades no profissional de maneira gradual, conforme sua evolução e preparação. O clube também criou a Biblioteca Dourado, iniciativa voltada ao incentivo à leitura e ao desenvolvimento pessoal dos atletas.

Publicidade Continua após a publicidade

Para o presidente Cristiano Dresch, a formação de jogadores representa um investimento estratégico para a sustentabilidade e o crescimento do Cuiabá.

“A base é um investimento estratégico para o futuro do Cuiabá. Estamos construindo um trabalho com profissionais experientes, planejamento e integração com a equipe principal. O objetivo é oferecer aos nossos jovens as condições para evoluir e conquistar espaço no profissional no momento certo. Ver atletas como Lorenzo e Aiyran convocados para a Seleção mostra que estamos no caminho certo”, afirma Dresch.

A estratégia de longo prazo da presidência busca fortalecer a estrutura do clube, qualificar os profissionais envolvidos e criar caminhos para que os atletas formados em casa alcancem o futebol profissional. A valorização de jogadores como Lorenzo demonstra o potencial esportivo e econômico desse trabalho.