O goleiro Otávio, titular do Cruzeiro, entrou no radar de equipes do futebol inglês. Representantes do Tottenham e do Crystal Palace estiveram presentes na Arena MRV na última quinta-feira, 29, para observar o desempenho do camisa 81 durante a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O grupo de observadores contou com a presença de Alessandro Brito, chefe do departamento de scout da equipe londrina e ex-dirigente do Botafogo.

Embora ainda não tenham sido apresentadas propostas formais, a diretoria do Cruzeiro estabeleceu o valor de mercado do atleta em 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões na cotação atual).

Caso a negociação seja concretizada por esse montante, Otávio se tornará o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando a transferência de Bento, negociado pelo Athletico Paranaense com o Al-Nassr em 2024 por 18 milhões de euros. A avaliação interna no clube mineiro indica que ofertas entre 20 e 22 milhões de euros (entre R$ 120 milhões e R$ 132 milhões) também podem avançar.

Com contrato recém-renovado em agosto de 2026 e válido até meados de 2031, Otávio possui multa rescisória fixada em 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Revelado nas categorias de base da Toca da Raposa e com histórico pelas seleções juvenis do Brasil, o jovem de 20 anos assumiu a titularidade da equipe principal em maio, soma 37 partidas com a camisa celeste e estreou pela Seleção Brasileira principal em setembro, na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália.