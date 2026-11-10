O Corinthians deu sequência aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira, 10, com novidades no departamento médico. O zagueiro Gabriel Paulista e o volante Raniele avançaram nos respectivos processos de recuperação e iniciaram a fase de transição física.

Raniele apresentou evolução consistente após passar por cirurgia no menisco lateral do joelho direito. O volante realizou o aquecimento com o restante do elenco e participou de atividades com posse de bola e construção de jogadas.

Já o defensor Gabriel Paulista, em tratamento de estiramento muscular no adutor da perna esquerda, esteve no campo durante os exercícios iniciais e realizou trabalhos individualizados acompanhado pela equipe de fisioterapia. A movimentação também contou com a presença irrestrita de Jesse Lingard, recuperado de fraturas na costela.

A comissão técnica chefiada por Clarence Seedorf aproveita a pausa da Data Fifa para reabilitar atletas contundidos e realizar ajustes táticos no elenco. O próximo duelo do time pelo Campeonato Brasileiro será diante do Botafogo, no dia 18 de novembro, em partida válida pela 35ª rodada da competição.