Grêmio tem mais de 10 jogadores em último ano de contrato, veja nomes

O Grêmio está passando por uma renovação significativa em seu elenco para a temporada de 2025. As mudanças visam preparar o time para novos desafios, com saídas e chegadas de jogadores conforme a filosofia do técnico Gustavo Quinteros. O clube aposta em uma combinação de experiência e juventude para fortalecer suas capacidades competitivas.

Ainda há indefinições sobre o futuro de alguns jogadores, enquanto outros se consolidam em suas posições. O equilíbrio entre renovar contratos e realizar novas contratações é essencial para manter o time forte no próximo campeonato.

Situação dos goleiros do Grêmio para 2025

O goleiro Agustín Marchesín, que completará 37 anos em março de 2025, se destacou em 2024 e vem se consolidando como titular devido à sua experiência internacional. No entanto, o jovem Caíque, que brilhou em suas oportunidades, está em ascensão e atrai interesse de outros clubes. O Grêmio não planeja liberá-lo sem ter uma substituição à altura.

Defesa do Grêmio em foco

Na defesa, o zagueiro Walter Kannemann está prestes a iniciar sua 10ª temporada com o Grêmio. Apesar de uma recuperação pós-cirurgia de quadril, sua permanência a longo prazo ainda é incerta. Rodrigo Ely, que se destacou em 2024, poderá enfrentar nova concorrência devido à busca do time por novos zagueiros.

Transformações no meio-campo do Grêmio

No meio-campo, o volante Pepê viu suas oportunidades diminuírem e seu futuro está indefinido, com contrato expirando em 2025. Edenílson, recente contratação, será mantido como opção de banco após não corresponder às expectativas. Nathan, em seu último ano de contrato, poderá ser negociado caso surjam boas propostas.

Expectativas para o ataque e jovens talentos do Grêmio

O clube também aposta no desenvolvimento de jovens promessas. Adriel, Milla, Hiago e Lian retornam de empréstimos buscando se afirmar no elenco, apesar de não haver expectativa de impacto imediato. Com foco no futuro, o Grêmio planeja a integração desses jogadores em suas estratégias de longo prazo.

Avaliar a contratação de novas promessas. Ponderar a renovação de contratos essenciais. Equilibrar experiência com energia nova.

Com um elenco em transformação, o Grêmio busca manter sua competitividade ao combinar jogadores experientes com potenciais estrelas futuras, enquanto se prepara para a nova temporada.