O Goiás e o Náutico empataram por 0 a 0 na noite desta segunda-feira, 19, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Em partida válida pela 34ª rodada do Brasileiro Série B, as duas equipes apresentaram um alto volume ofensivo, mas esbarraram na falta de pontaria e não conseguiram alterar o placar. O resultado mantém os donos da casa na parte intermediária da tabela, enquanto os visitantes seguem na metade inferior da classificação.

Volume ofensivo e goleiros em destaque

A postura tática das equipes resultou em um confronto de muitos arremates. O time comandado pelo técnico Mozart, armado em um 4-1-4-1, controlou a posse de bola com 56% e registrou 23 finalizações ao longo do duelo, além de cobrar 12 escanteios. Do outro lado, o Náutico de Bruno Pivetti, postado no 4-2-3-1, respondeu com 18 chutes e oito tiros de canto. Apesar da insistência de ambos os lados, a precisão foi baixa: cada equipe acertou o alvo apenas quatro vezes. Com isso, os goleiros Tadeu, do Goiás, e G. Guruceaga, do Náutico, trabalharam com segurança, somando quatro defesas cada um para garantir o zero no marcador.

Mudanças na etapa final e cartões

Sem conseguir furar os bloqueios defensivos, os treinadores recorreram aos bancos de reservas durante o segundo tempo para tentar mudar o panorama do jogo. A partir dos 12 minutos, o Náutico promoveu as entradas de Kauan Almeida da Costa e Todinho. O Goiás respondeu logo em seguida acionando Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino e Rodrigo Soares. As substituições seguiram até a reta final, com nomes como Wellington Rato e Jean Carlos entrando pelos mandantes, e Victor Andrade, Samuel e Auremir ganhando minutos pelos visitantes. O jogo seguiu disputado, refletido nas 14 faltas cometidas pelo Goiás e 12 pelo Náutico. Nos minutos finais, o time da casa ainda recebeu os únicos cartões da partida: amarelos para Filipe Machado, aos 38, e Luiz Felipe Clemente de Almeida, aos 49 minutos da segunda etapa.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Goiás chega a 49 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela da Série B, registrando um balanço de três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Já o Náutico, que soma uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo recorte recente, vai a 43 pontos e fica no 15º lugar. O time goiano volta a campo na próxima terça-feira, 27, contra o Ceará, fora de casa. O clube pernambucano joga na segunda-feira, 26, quando visita o Juventude.