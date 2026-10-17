Em um duelo decidido nos acréscimos, o Ceará arrancou um empate por 2 a 2 contra o Juventude na tarde deste sábado, 17, no Castelão. Pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho esteve à frente do placar em duas oportunidades, mas viu Saulo Mineiro marcar duas vezes, a última delas em uma penalidade aos 106 minutos, para decretar a igualdade.

Vantagem gaúcha e resposta imediata

O confronto começou com o Juventude registrando uma leve superioridade na posse de bola (53%), enquanto o Ceará arriscava mais finalizações, terminando o jogo com 12 contra 9 dos visitantes. O primeiro tempo, no entanto, encerrou-se sem gols, marcado apenas pelas substituições e pelos cartões amarelos para Safira, do Juventude, e Éder, do Ceará.

A movimentação no placar ficou reservada para a etapa final. Aos 68 minutos, Raí da Silva Pessanha converteu um pênalti e colocou o Juventude em vantagem. A resposta dos donos da casa foi rápida: aos 70 minutos, João Gabriel Santos Batista deu a assistência para Saulo Mineiro balançar as redes e empatar a partida.

Novo revés e drama no VAR

O Juventude voltou a liderar o marcador aos 78 minutos, quando Gabriel Pires anotou o segundo gol gaúcho, aproveitando passe de Raí da Silva Pessanha. O cenário parecia definido, mas a reta final reservou o momento de maior tensão.

A arbitragem de vídeo entrou em ação e o VAR confirmou um pênalti a favor do Ceará. Saulo Mineiro assumiu a cobrança, converteu a penalidade e selou o 2 a 2, recebendo cartão amarelo logo na sequência. Exigidos durante os ataques, os goleiros Richard e Jandrei terminaram a partida com duas defesas cada.

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Como fica a classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Juventude chega a 61 pontos e ocupa a 2ª colocação na tabela de classificação. Já o Ceará, que tinha 42, vai a 43 pontos e fica no 13º lugar.

As duas equipes apresentam um retrospecto recente de balanço idêntico, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O Juventude volta a campo no dia 26, contra o Náutico, pela Série B. O Ceará joga dia 27, diante do Goiás, também pela competição nacional.