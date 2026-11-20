O Boca Juniors disputa o título da Copa Sul-Americana contra o Atlético-MG neste sábado, 21, às 19h30 (de Brasília), em Barranquilla, na Colômbia. Mesmo com um time considerado “fraco”, no Brasil, a equipe chegou à final continental, eliminando Vasco e São Paulo pelo caminho.

A visão brasileira do Boca deve-se ao desconhecimento dos nomes na equipe Xeneize, que aproveitou muito bem a sua categoria de base nesta temporada. O centro de formação do clube, batizado de Boca Predio, transformou-se no motor esportivo e financeiro do clube, arrecadando mais de meio bilhão de reais em vendas de atletas nos últimos anos.

Sob o comando do treinador Rodolfo Arruabarrena vários jovens viraram peças fundamentais na equipe. Na vitória sobre o Vasco, no Maracanã, quatro jogadores começaram entre os titulares: os zagueiros Lautaro Di Lollo e Facundo ‘Jagger’ Herrera, o volante Milton Delgado e o meia-atacante Leonel Flores.

A participação foi decisiva logo no início do confronto, quando Di Lollo abriu o placar. O jovem defensor também foi o autor do gol da vitória sobre o River Plate, na campanha de título do Campeonato Argentino.

A estrutura do “Boca Predio”

Inaugurado em 2014 com investimento inicial superior a R$ 50 milhões, o complexo intensificou a integração com o futebol profissional. Desde que Juan Román Riquelme assumiu papel central na gestão esportiva, 47 jogadores formados nas instalações estrearam no time principal.

Além do retorno técnico e financeiro, a estrutura projeta atletas para o cenário internacional. O desempenho recente chamou a atenção da seleção argentina principal, na qual o técnico Lionel Scaloni convocou jovens talentos como Tomás Aranda e Leonel Flores.

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Onde assistir Atlético-MG x Boca Júniors

Para a partida contra o Atlético-MG, o Boca deve ter seu elenco completo à disposição, após conseguir recuperar dois atletas importantes para a equipe. A partida no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, terá transmissão do SBT (Tv aberta e Youtube), ESPN (TV fechada), Disney+ e Paramount+ (Streaming).