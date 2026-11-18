Na reta final da preparação para a final da Copa Sul-Americana, o Boca Júniors recebeu dois reforços importantes vindos de seu departamento médico para enfrentar o Atlético-MG. A partida será disputada no próximo sabado, 21, às 19h30 (de Brasília), em Barranquilla, na Colômbia.

A novidade mais importante foi Lautaro Blanco, lateral-esquerdo titular no esquema do treinador Rodolfo Arruabarrena. Segundo o Olé, o jogador estava com sobrecarga física e vinha treinando separado do restante do elenco desde o início da semana.

A outra boa notícia é a volta de Rodrigo Battaglia, que deve começar a partida contra o Galo no banco. O meio-campista voltou a treinar sem restrições, após perder as últimas partidas por um incômodo na panturrilha direita.

O meio-campista titular, Milton Delgado, causou um susto na torcida Xeneize, ao deixar o treino da última terça com um desconforto no joelho. O medo de uma lesão grave passou, com os resultados dos exames, que constataram uma entorse de grau um. Os médicos do Boca estão otimistas que o jogador pode atuar na final da Sula.

O Boca Júniors vai em busca do segundo troféu na sequência. O clube se sagrou campeão da classificação anual do Campeonato Argentino, no começo de novembro.