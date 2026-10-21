O zagueiro Wallace voltou aos treinamentos com bola no CT Luiz Carvalho e ficou à disposição da comissão técnica do Grêmio para o Campeonato Brasileiro. Após cumprir suspensão automática na rodada anterior e finalizar a recuperação de uma cirurgia no nariz, o defensor trabalhou normalmente no gramado e se credenciou para enfrentar o Coritiba na próxima segunda-feira, 26, no Estádio Couto Pereira.

O defensor gremista sofreu uma fratura no nariz no confronto contra o Remo. Mesmo lesionado, atuou com uma proteção facial no clássico Gre-Nal antes de passar por intervenção cirúrgica em 12 de outubro. Devidamente liberado pelo departamento médico, o atleta treina utilizando uma máscara protetora para preservar a região operada.

O retorno do zagueiro ocorre em momento crucial para o técnico Renato Gaúcho reestruturar a linha de defesa. O argentino Walter Kannemann recebeu cartão vermelho na derrota por 4 a 2 diante do Cruzeiro e terá de cumprir suspensão obrigatória, deixando uma vaga aberta entre os titulares, que deve ser preenchida por Wallace.

Em contrapartida ao reforço defensivo, o meio-campo tricolor confirmou uma baixa importante. O volante Danilo Barbosa teve diagnosticada uma lesão muscular de grau dois no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida na última partida contra o Cruzeiro, e seguirá em tratamento nas próximas semanas.