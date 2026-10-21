O zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à sua expulsão na partida diante do Cruzeiro, disputada na Arena pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, e pode pegar entre quatro e seis jogos de suspensão.

Conforme relato da súmula assinada pelo árbitro João Vitor Gobi, a ocorrência se deu aos 27 minutos da etapa final, durante a derrota gremista por 4 a 2. Depois de cometer falta em Kaio Jorge e ser advertido com o cartão amarelo, o atleta argentino fez um gesto com as mãos interpretado pela arbitragem como acusação de favorecimento indevido. O relatório oficial aponta ainda que o jogador precisou ser contido por companheiros para deixar o gramado.

A Procuradoria do tribunal enquadrou o defensor no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda ofensa à honra em contexto desportivo, estabelecendo sanção de uma a seis partidas de suspensão, além de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil. No entanto, por ter sido dirigida contra a equipe de arbitragem, a infração se enquadra no parágrafo primeiro do dispositivo, que determina pena mínima de quatro partidas de suspensão.

Se for condenado nos termos da denúncia, o jogador terá de cumprir a pena além do jogo de suspensão automática já previsto pelo regulamento, tornando-se desfalque expressivo na sequência da competição nacional. O Grêmio está em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, a dois pontos da salvação.