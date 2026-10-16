O Vasco deu início ao planejamento de seu elenco para a temporada de 2027 e definiu como prioridade a aquisição em definitivo de dois titulares: o zagueiro Robert Renan e o lateral-esquerdo Cuiabano. Ambos os atletas atuam pelo clube carioca sob contrato de empréstimo até o término do ano corrente.

, da Rússia. O time cruz-maltino precisará desembolsar 8 milhões de euros (valor estimado em cerca de R$ 47 milhões) para adquirir 70% dos direitos econômicos do defensor.Já no caso de Cuiabano, cujos direitos pertencem ao , da Inglaterra, a cláusula de compra estipulada em contrato prevê o montante de 10 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 60 milhões na cotação atual.

Quais são os próximos passos da diretoria vascaína?

A antecipação das tratativas busca assegurar estabilidade à linha defensiva antes da abertura da janela de transferências. A comissão técnica avalia ambos os atletas como fundamentais para a espinha dorsal da equipe visando o próximo ciclo competitivo.

Além das negociações para reter a dupla, os dirigentes seguem observando o mercado em busca de reforços pontuais para outras posições do plantel, mantendo a responsabilidade orçamentária do clube.

As prioridades são a contratação de um goleiro para disputar posição com Léo Jardim e um volante para concorrer com Thiago Mendes. Além disso, a diretoria cruz-maltina vê com bons olhos a chegada de um atacante de peso.