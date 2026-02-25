Para demitir Fernando Diniz, o Vasco terá que pagar uma multa rescisória equivalente a três meses de salário do treinador. O contrato do ex-comandante iria até dezembro deste ano, mas uma cláusula permite que o clube carioca pague esses vencimentos em um prazo de até seis meses.

Muito criticado e vaiado pela torcida nos jogos, Diniz foi demitido depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. O presidente Pedrinho ainda preferia bancar o treinador, mas cedeu a pressão de conselheiros e de grande parte da cúpula vascaína e mandou o técnico embora.

Vasco procura novas opções

O Vasco corre para contratar um novo nome para o seu comando técnico. A diretoria cruzmaltina sonha com o nome do argentino Marcelo Gallardo, que acabou de anunciar sua saída do River Plate, clube em que venceu todos os títulos possíveis no futebol argentino e sul-americano.

Outra opção da cúpula vascaína é Artur Jorge, português que fez história com o Botafogo em 2024. A maior dificuldade é convencer o técnico a deixar o Al-Rayyan, do Catar, clube que comanda no momento. Além disso, o Vasco teria que arcar com uma alta multa rescisória para tirar o português dos catari.

Diante das dificuldades com as duas primeiras opções, o Vasco mantém conversas com Renato Gaúcho, que está sem clube. Renato já treinou o Vasco entre 2005 e 2007, além de uma outra breve passagem que durou três meses, em 2008.