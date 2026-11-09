O Cuiabá lidera o ranking unificado dos 40 clubes das Séries A e B que mais utilizaram atletas da base no Campeonato Brasileiro de 2026. Os jogadores formados no clube disputaram 24,54% dos minutos da equipe na competição.

Ao todo, foram 8.497 minutos em campo para oito atletas. O estudo considera jogadores nascidos entre 2003 e 2009, com passagem comprovada pelas categorias Sub-17 e/ou Sub-20 do próprio clube e participação efetiva nas partidas. O recorte vai até a 33ª rodada da Série A e a 35ª rodada da Série B.

Em 2026, o trabalho realizado pelo Cuiabá na formação de atletas também ganhou destaque com as convocações de Lorenzo para a Seleção Brasileira Sub-20 e de Aiyran para a Sub-17. O Dourado foi o único clube da Série B a ter dois jogadores requisitados na “Amarelinha” neste ano.

O resultado reflete o investimento do Cuiabá na formação de atletas e na estruturação das categorias de base. O trabalho conta com profissionais experientes do mercado, como Rodrigo Jordão, coordenador da base, Eduardo Guadagnucci e Alexandre Lemos. A integração entre a base e a equipe principal faz parte do planejamento do clube. Os jovens são acompanhados ao longo do processo de desenvolvimento e recebem oportunidades no profissional de forma gradual, de acordo com sua evolução e preparação.

O projeto está alinhado à visão de longo prazo do presidente Cristiano Dresch, com foco em estrutura, qualificação profissional e caminhos planejados para que os atletas formados no clube possam chegar à equipe principal.

“A base é um investimento estratégico para o futuro do Cuiabá. Estamos construindo um trabalho com profissionais experientes, planejamento e integração com a equipe principal. O objetivo é oferecer aos nossos jovens as condições para evoluir e conquistar espaço no profissional no momento certo. Ver atletas como Lorenzo e Aiyran convocados para a Seleção mostra que estamos no caminho certo”, afirma Dresch.

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O resultado reflete o investimento do Cuiabá na formação de atletas e na estruturação das categorias de base. Cerca de 182 jovens são acompanhados por 88 profissionais de saúde e desempenho, entre psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e integrantes das comissões técnicas.

O clube também criou a Biblioteca Dourado para incentivar a leitura e o desenvolvimento pessoal dos atletas. Esse trabalho reúne profissionais experientes, como Rodrigo Jordão, coordenador da base, Eduardo Guadagnucci e Alexandre Lemos, e prevê a integração gradual dos jovens à equipe principal, conforme sua evolução e preparação.